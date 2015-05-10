Меркель у Москві зустрілася з Путіним (фото)

Канцлер ФРН Ангела Меркель прибула до Москви.

Як повідомляє РИА Новости, Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорять на переговорах у Кремлі двосторонні відносини і виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації в Україні.

Про підсумки зустрічі вони розкажуть на прес-конференції, сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

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"Путін разом з прибулою вже до Москви канцлером Німеччини Ангелою Меркель спільно покладуть квіти (до могили Невідомого солдата), потім у Кремлі у них відбудеться бесіда, яка продовжиться у форматі робочого сніданку. За підсумками цих переговорів Путін і Меркель проведуть спільну прес-конференцію" , - сказав Пєсков.

"У першу чергу, напевно, двосторонні російсько-німецькі відносини, це і відносини Росії з Євросоюзом і, звичайно, ситуація з реалізацією Мінських домовленостей", - зазначив він.