Путін "пояснив" Меркель, чому СРСР пішов на угоду з Гітлером

Про це він заявив на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в неділю.

За його словами, СРСР пішов на угоду з Гітлером, щоб "не допустити прямого зіткнення", передає Українська правда.

Читайте такожМеркель у Москві заявила про ігнорування бойовиками Мінських угод

"Сенс забезпечення безпеки Радянського Союзу в цьому пакті був", - вважає Путін.

Він заявив, що до цього, після підписання Мюнхенської угоди Польща сама хотіла анексувати частину Чехії.

"Вийшло так, що після пакту Молотова-Ріббентропа і поділу Польщі вона сама стала жертвою тієї політики, яку намагалася проводити в Європі", - заявив Путін.

А сучасній Польщі та країнам Балтії, яких обурила заява глави Мінкульту Росії Мединського, який позитивно оцінив пакт Ріббентропа-Молотова, Путін порадив "не жити фобіями минулого".

Меркель же, зі свого боку заявила, що цей пакт "був підписаний на протиправній основі, але, звичайно, Другу світову війну ініціювала націонал-соціалістська Німеччина".

Як відомо, після підписання в 1939 році пакту глав МЗС СРСР і нацистської Німеччини Гітлер напав на Польщу, а Сталін окупував Прибалтику і східну Польщу.