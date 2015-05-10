Територіальна цілісність України повинна бути відновлена - Меркель

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході прес-конференції з Володимиром Путіним у Москві.

"Нам варто рахуватися з тим, про що йдеться при реалізації мінського комплексу заходів, повідомляє Європейська правда.

Читайте такожЯк Путін зустрічав Меркель у Москві (фоторепортаж)

Йдеться про те, щоб суверенність, суверенітет і територіальна цілісність України були відновлені, і ми будемо продовжувати спільно над цим працювати", — сказала вона.

За її словами, "злочинна анексія Криму" завдала серйозного удару стосункам РФ і Німеччини і загрожує європейському строю в цілому.