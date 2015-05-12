Російський політолог назвав найбільші страхи Путіна щодо України

А найбільше його цікавить позаблоковий статус України, вважає президент Центру політичних досліджень Північної і Східної Європи, колишній науковий співробітник Російського інституту стратегічних досліджень Олександр Ситін, повідомляє радіо "Свобода".

Читайте такожМЗС РФ погрожує Україні тяжкими наслідками за відмову від позаблокового статусу

"Найбільше Путін боїться асоціації України з ЄС та вступу до НАТО. Це основні страхи, які існують у Росії на рівні експертного співтовариства, на рівні ЗМІ, на рівні уряду і навіть на рівні суспільства", – сказав Олександр Ситін.

Він звернув увагу, що слово "позаблоковість" звучало в промові Володимира Путіна під час виступу на Красній площі 9 травня.

Політолог також вважає, що сама Росія зараз не спроможна грати роль глобального світового центру і ніякого союзу між Росією і Китаєм не існує.