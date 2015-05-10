Путін підтвердив участь на переговорах щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Про це він заявив за підсумками зустрічі в Москві з німецьким канцлером Ангелою Меркель, передає радіо Свобода.

Коментуючи теми перемовин, Путін заявив: «Говорили і про можливість продовжити наші переговори з приводу договору про асоціацію України з Євросоюзом стосовно наших економічних інтересів. Хочу вас проінформувати, що 17-19 травня цього року в Брюссель повинна виїхати наша делегація на чолі з міністром економічного розвитку».

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Днями єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем повідомляла, що у Єврокомісії підтвердили проведення 18 травня тристоронніх переговорів щодо імплементації економічної частини Угоди про асоціацію України-ЄС. За її словами, Україну на переговорах представлятиме міністр закордонних справ Павло Клімкін, а Росію – міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв.

Посол Росії при Європейському Союзі Володимир Чижов нещодавно звернувся до ЄС з проханням відкласти до 2017 року набрання чинності економічної частини Угоди про асоціацію України та Євросоюзу. Голова представництва ЄС в Україні Ян Тобмінський запевнив український уряд, що ніякого відтермінування економічної частини асоціації не буде.

Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію 16 вересня 2014 року. Політична частина Угоди про асоціацію України і ЄС уже діє, економічна має запрацювати з 2016 року.