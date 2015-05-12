Більшість громадян РФ вважають, що Путін може першим почати ядерну війну

Про це свідчать результати опитування "Левада-Центру", передає DT.UA. При цьому лише 13% росіян вважають, що такий розвиток подій абсолютно виключено. Ще 14% не змогли відповісти.

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Готовність застосувати ядерну зброю викликає страх лише у 33% опитаних росіян. У 39% росіян це страх не викликає, а у 21% це викликає лише невеликі побоювання. При цьому 33% росіян впевнені, що в разі війни між Росією і США або країнами НАТО, переможцем з неї вийде Росія. У перемогу США або сил НАТО вірять тільки 5% опитаних, а 52% вважають, що в такій війні не може бути переможців.

Попередні соціологічні опитування, проведені "Левада-Центром", показали, що 50% росіян схвалюють готовність Володимира Путіна розпочати ядерну війну.