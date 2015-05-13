Сьогодні у Туреччині відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, окрім того розпочнеться засідання міністрів закордонних справ країн - членів Організації північноатлантичного договору (НАТО).

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Засідання розпочнеться з неформального робочого сніданку, після чого генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг та міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відкриють засідання вступним словом.

Глава українського дипломатичного відомства Павло Клімкін на чолі української делегації також відвідає це засідання.

Як повідомляв УНІАН, засідання Комісії Україна-НАТО буде присвячене обговоренню актуального стану політико-безпекової ситуації в Україні, графіка інтенсивного політичного діалогу на найближчу перспективу, а також подальших шляхів розвитку співробітництва між Україною і Альянсом з метою підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, відновлення її обороноздатності, а також боєготовності та матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України.

За результатами засідання Комісії Україна-НАТО планується прийняти спільну заяву.