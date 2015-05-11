13-14 травня в Анталії відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО

Про це повідомив сьогодні генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг на прес-конференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, передає ТАСС.

"Україна-наш важливий партнер. В Анталії відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби МЗС України, міністр закордонних справ України Павло Клімкін 13 травня візьме участь у щорічних заходах НАТО на рівні керівників зовнішньополітичних відомств в Анталії.

У рамках цих заходів буде проведено засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Засідання Комісії Україна-НАТО буде присвячене обговоренню актуального стану політико-безпекової ситуації в Україні, графіка інтенсивного політичного діалогу на найближчу перспективу, а також подальших шляхів розвитку співробітництва між Україною і Альянсом з метою підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, відновлення її обороноздатності, а також боєготовності та матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України.

За результатами засідання Комісії Україна-НАТО планується прийняти спільну заяву.