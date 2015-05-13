Путін і бойовики мають співпрацювати з владою України для врегулювання ситуації на Донбасі - Керрі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Керрі сказав журналістам перед відкриттям засідання міністрів закордонних справ країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО) у турецькому Белеку.

"Ми дуже сподіваємося, що президент Путін, Росія, сепаратисти зберуться разом для співпраці з урядом України для того, щоб повністю впровадити Мінські угоди та досягнути прогресу", - наголосив Керрі.

Читайте такожПутін хоче змусити Порошенка капітулювати - російський опозиціонер

Нагадаємо, раніше Керрі наголосив, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мають бути безперешкодно допущені для спостереження за ситуацією в усіх районах Донбасу, які уражені конфліктом, у тому числі в Широкиному.