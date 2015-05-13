ОБСЄ має бути допущена для спостереження в усі райони Донбасу, зокрема у Широкине - Керрі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Керрі сказав журналістам перед відкриттям засідання міністрів закордонних справ країн - членів Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Державний секретар США розповів про свій візит у Сочі, де провів зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

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"Зараз критичний момент для дій з боку Росії та сепаратистів щодо виконання Мінських домовленостей. І критичним моментом є необхідність, щоб спостерігачі ОБСЄ отримали доступ у ті райони, які уражені конфліктом. Дуже важливо - припинити конфлікт у тих районах, особливо це стосується Широкиного", - наголосив Керрі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 травня, у Туреччині проходить засідання міністрів закордонних справ країн - членів Організації північноатлантичного договору (НАТО).