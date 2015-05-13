Польща посилить контроль за працевлаштуванням іноземців

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Прикордонної служби Польщі Агнєшка Голіас.

"42% усіх неправомірно отриманих в 2014 році віз становили документи, оформлені за заявками в рамках спрощеного працевлаштування", - зазначила вона, коментуючи підписаний вчора новий договір про співпрацю прикордонників з інспекцією.

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Представник відомства відзначила, що спрощену систему працевлаштування активно використовують злочинці, які продають заявки на роботу тим, хто хоче отримати польську візу.

За даними прикордонників, нещодавно була викрита злочинна група, яка оформила близько 800 фальшивих запрошень на роботу до Польщі. Подібні випадки також траплялися минулого року, коли прикордонникам вдалося затримати злочинців, які офіційно не реєстрували заявки на працевлаштування, а ставили фальшиві печатки на офіційних бланках та продавали їх за 100-150 євро.

"Щороку маємо справу з використанням процедур, створених для полегшення працевлаштування, для злочинної діяльності", - зауважила Голіас.

Вона додала, що угода між Прикордонною службою з інспекцією праці підписана з метою узгодження питань спільних перевірок щодо легальності працевлаштування іноземців, удосконалення методів проведення таких інспекцій та підвищення фахового рівня працівників обох відомств.

Згідно з даними прикордонників, за перші три місяці цього року за нелегальний перетин польського кордону чи порушення правил перебування у Польщі затримано майже 900 громадян України, порівняно з близько 500 за перший квартал минулого року.

За весь 2014 рік польські прикордонники затримали близько 2,5 тисяч громадян України, що майже на 1 тисячу більше, ніж попереднього року.

Як повідомляв УНІАН, cьогодні польська газета Rzeczpospolita написала, що Польща втрачає контроль за працевлаштуванням іноземців із східних країн-сусідів в рамках спрощеної системи, якою найчастіше користуються громадяни України.

Торік польські працедавці зареєстрували для українців рекордні 373 тис заявок на роботу, що на 70% більше, ніж в 2013 році.