Коморовський: Польща повинна бути готова до "зелених чоловічків"

Президент підкреслив, що Польща повинна зробити висновки з ситуації, що склалася в Україні, і заздалегідь підготуватися до можливої небезпеки, повідомляє Польське радіо.

Коморовський також зазначив, що необхідно розробити систему реагування на такі явища, як «зелені чоловічки», які почали війну в Україні.

Президент підкреслив, що важливим є забезпечення прикордонної служби сучасною технікою, оскільки це - значуща частина системи безпеки Польщі.

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На прикордонному пункті Гжехотки-Мамоново починаються роботи зі зміцнення польського кордону збройними силами та прикордонною службою, а також щодо того, як використовувати прикордонників для оборони країни.

Гжехотки є самим великим прикордонним пунктом на польсько-російському кордоні. Щодня через цей пункт проходять близько 6 тисяч осіб.