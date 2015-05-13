Порошенко нагадав Європі про уроки аншлюсу Австрії та окупації Судет

"Аншлюс Австрії Німеччиною у березні 1938 року та анексія українського Криму Росією у березні 2014 до болю схожі", - цитує президента Українська правда із посиланням на його колонку для видання EUObserver.

"Нацистська окупація Судетів під приводом захисту етнічних німців, які жили в Чехословаччині, та російське вторгнення на східну Україну – це тривожна аналогія", – написав він.

Порошенко додав, що через це відчуває "страшне і тривожне дежа вю".

"Нам слід припинити ігнорувати уроки минулого, доки не стало надто пізно", – закликав він.

Президент також нагадав, що у цьому році Україна вперше відмовилася від радянської традиції військових парадів до Дня перемоги, приєднавшись натомість до європейської традиції вшанування жертв, полеглих у Другій світовій війні.

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"День перемоги у Європі має нагадувати живим про горе, яке спричиняє війна, а не об'єднувати суспільство проти примарного зовнішнього ворога", – вважає він.

Також Порошенко додав, що "цього року ми почали розповідати світу правдиву історію українського народу, який опинився між Сталіном і Гітлером".

У своїй статті він також згадав Голокост, примусове виселення кримських татар, а також участь українців у арміях СРСР, країн коаліції, а також у визвольних рухах (маючи на увазі, очевидно, воїнів УПА).

Нагадаємо, під час своєї промови 8 травня у Раді з нагоди 70-річчя Перемоги Порошенко сказав, що українцям не треба пояснювати, що таке аншлюс Австрії чи окупація Судет, бо вони "дуже добре це засвоїли" на прикладі анексії Криму та окупації Донбасу. Крім того, 10 квітня УНІАН повідомляв, що Порошенко написав у Twitter, що аншлюс Австрії чи окупація Судет мало чим відрізняються від анексії Криму і окупації Донбасу.