Порошенко порівняв аншлюс Австрії з анексією Криму, а окупацію Судет - із захопленням Донбасу

18:42, 10 квітня 2015
Політика
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Аншлюс Австрії чи окупація Судет мало чим відрізняються від анексії Криму і окупації Донбасу.

УНІАН

Про це президент України Петро Порошенко написав у Twitter.

"Аншлюс Австрії чи окупація Судет мало чим відрізняються від анексії Криму і окупації Донбасу", - сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко назвав Сталіна і Гітлера винуватцями Другої світової війни і закликав українців та світову спільноту не забувати жертв тоталітаризму.

«Важко собі уявити, але слова «аншлюс», «анексія», «окупація» зараз набули особливої актуальності для України», - сказав Порошенко.

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