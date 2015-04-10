Порошенко порівняв аншлюс Австрії з анексією Криму, а окупацію Судет - із захопленням Донбасу

Про це президент України Петро Порошенко написав у Twitter.

"Аншлюс Австрії чи окупація Судет мало чим відрізняються від анексії Криму і окупації Донбасу", - сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко назвав Сталіна і Гітлера винуватцями Другої світової війни і закликав українців та світову спільноту не забувати жертв тоталітаризму.

Аншлюс Австрії чи окупація Судет мало чим відрізняються від анексії Криму і окупації Донбасу. pic.twitter.com/BQoSaL6kaI — Петро Порошенко (@poroshenko) April 10, 2015

«Важко собі уявити, але слова «аншлюс», «анексія», «окупація» зараз набули особливої актуальності для України», - сказав Порошенко.