Порошенко: У Росії в полоні перебувають понад 30 українців

Про це він заявив представникам ЗМІ під час візиту до Німеччини, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Більше 30 українців сьогодні знаходиться в застінках Російської Федерації», - наголосив Порошенко. Також більше 400 заручників перебувають в полоні бойовиків на Донбасі.

Читайте такожПорошенко розпочав візит до Німеччини (фото)

Президент підкреслив, що Україна наполягає на виконанні Мінських домовленостей і звільненні заручників. «Наші громадяни мають бути найближчим часом звільненні, включаючи Надію Савченко, героя України, депутата українського парламенту, члена Парламентської Асамблеї Ради Європи», - заявив Порошенко.

Він підкреслив, що Україна є абсолютно твердим прихильником неухильного виконання всіх без виключення 13 пунктів Мінських угод.

«Ми демонструємо реальний прогрес і щодо забезпечення режиму припинення вогню, і щодо відведення військ, і щодо початку робочих підгруп, що відбулися на минулому тижні в Мінську. Туди делеговані найкращі фахівці і ми зацікавлені у вирішенні проблем, які сьогодні стоять перед робочими групами – і в частині безпекової площини, і в частині політичної площини, і в частині економічної площини, і в частині гуманітарної площини».