У Кремлі заявили, що звільнення Савченко не має стосунку до Мінських угод

«Звільнення Савченко не має жодного стосунку до імплементації Мінських угод», - сказав Пєсков журналістам, повідомляє РИА Новости.

Окрім того, за його словами, контакти лідерів «нормандської четвірки» (України, Франції, Німеччини і РФ) поки що не плануються.

Читайте такожСавченко: лікарям невигідно, щоб я померла

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого в Мінську президент України Петро Порошенко заявив, що на переговорах з президентом РФ Володимиром Путіним досягнуто домовленості про звільнення Савченко, однак пізніше в Кремлі цю інформацію спростували.

12 травня держсекретар США Джон Керрі закликав Росію звільнити Савченко, яка вже 10 місяців утримується під вартою. «Ми хотіли б, що б були звільнені всі політичні в'язні, такі як Надя Савченко. І ми б хотіли, щоб вантажі, включаючи гуманітарні вантажі Червоного Хреста, могли надходити в Україну. Ми вважаємо, що всі ці кроки мають відбутися швидко, і вони відіграють велику роль в якості життя на Донбасі», - заявив він.

Нагадаємо, посол США в Україні Джефрі Пайєтт заявив, що Росія не може вибірково виконувати Мінські угоди і має відпустити Савченко та інших ув'язнених, відвести усе важке озброєння, забезпечити режим припинення вогню.