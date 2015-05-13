У Кремлі заявили, що звільнення Савченко не має стосунку до Мінських угод
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляє, що справа льотчиці та народного депутата України Надії Савченко не має стосунку до імплементації Мінських угод.
«Звільнення Савченко не має жодного стосунку до імплементації Мінських угод», - сказав Пєсков журналістам, повідомляє РИА Новости.
Окрім того, за його словами, контакти лідерів «нормандської четвірки» (України, Франції, Німеччини і РФ) поки що не плануються.
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Як повідомляв УНІАН, 12 лютого в Мінську президент України Петро Порошенко заявив, що на переговорах з президентом РФ Володимиром Путіним досягнуто домовленості про звільнення Савченко, однак пізніше в Кремлі цю інформацію спростували.
12 травня держсекретар США Джон Керрі закликав Росію звільнити Савченко, яка вже 10 місяців утримується під вартою. «Ми хотіли б, що б були звільнені всі політичні в'язні, такі як Надя Савченко. І ми б хотіли, щоб вантажі, включаючи гуманітарні вантажі Червоного Хреста, могли надходити в Україну. Ми вважаємо, що всі ці кроки мають відбутися швидко, і вони відіграють велику роль в якості життя на Донбасі», - заявив він.
Нагадаємо, посол США в Україні Джефрі Пайєтт заявив, що Росія не може вибірково виконувати Мінські угоди і має відпустити Савченко та інших ув'язнених, відвести усе важке озброєння, забезпечити режим припинення вогню.