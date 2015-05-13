У МВС вирішили відмовитися від резонансної ідеї презумпції правоти поліцейського

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні Комітету Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності.

“Презумпція правоти поліцейського мала на увазі, що порушник повинен був спочатку підкорятись вимогам поліцейського, а потім їх оскаржувати. Але більшість журналістів і частина експертів зрозуміли це так, що скасовується презумпція невинуватості. Це не так. Але щоб зняти цю спекулятивну норму на фоні загальної недовіри до органів внутрішніх справ, ми вирішили прибрати цю норму. Піднімемо довіру до поліцейських і тоді повернемося до підвищення прав поліцейського”, - сказав Аваков пізніше в коментарі журналістам.

Читайте такожАвтомобілям волонтерів, МВС і Нацгвардії будуть видавати тимчасові номери

Як повідомлялося, раніше Аваков виступав за презумпцію правоти поліцейського. Однак ця ідея викликала великий суспільний резонанс.