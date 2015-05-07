В «бобік» лізь, або плати: як урядовці майбутніх поліцейських навчали

В радянські часи ходив анекдот, що у міліціонера є скількись-там причин причепитися до телеграфного стовпа. Час минув, немає вже телеграфних стовпів, як і радянської міліції. Проте остання, вочевидь, може відродитися стараннями профільного міністра Арсена Авакова та його керівника Арсенія Яценюка.

Вони, перебуваючи з візитом в Академії внутрішніх справ, повчали майбутніх міліціонерів, чи то б пак, поліцейських, що, оскільки Конституція не передбачає презумпції невинуватості по відношенню до адміністративних правопорушень, то поліцейський, маючи справу з такими порушеннями, не зобов’язаний їх доводити. Мовляв, якщо поліцейський зупинив машину та закинув цій машині порушення, то спочатку підкоряйся, а потім - оскаржуй, а не навпаки. Така собі презумпція правоти поліцейського…

«Без цього об’єктивно працювати не можна», - навчав курсантів профільний міністр.

Прем’єр же пішов далі, узагальнивши тезу Авакова, що Конституція говорить про презумпцію невинуватості людини виключно в розрізі кримінальних злочинів: «Потрібно розрізняти кримінальну та адміністративну відповідальність. Це не стільки юридичне, скільки політичне питання. З юридичною частиною ми швидко розібралися. Тут немає взагалі дискусії. Презумпції невинуватості по адмінвідповідальності взагалі не існує по Конституції».

Залишим на хвилину в спокої Основний закон і уявімо, що юридичні фантазії урядовців стали реальністю. Ви відпочиваєте в парку, п’єте безалкогольне пиво. До вас підходить поліцейський і закидає вам якесь адмінпорушення. Наприклад, вживав алкоголь, нецензурно лаявся, палив в неналежному місці, був у нетверезому виді. За логікою Авакова та Яценюка, ви маєте покірно з цим погодитися і сплатити штраф, а потім оскаржувати дії міліціонера, шукати свідків, докази, що ви нічого подібного не коїли. А що робити, коли свідків не маєте? Правильно - платити! Бо «лох платить завжди» – лозунг бандитів, що в буремні 90-ті взяли собі «на озброєння» і правоохоронці. А щоб не платити штраф, можна… Правильно - домовитися на місці за півціни.

Про таку незорану ниву можливостей, як автовласники, і говорити нічого. Там можна причепитися навіть до патологічно законослухняного водія. Тим паче, за логікою товаришів з Грушевського, поліцейський не зобов’язаний надавати доказів порушення.

Тепер пояснимо, чому гіпотези урядовців щодо нерозповсюдження принципу презумпції невинуватості на адмінпорушення є саме гіпотезами і навіть фантазіями. Дійсно, стаття 62 Конституції України говорить про злочини в контексті презумпції: «Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину». Але відкриємо панам Авакову і Яценюку «Америку», тобто рішення Конституційного суду п’ятирічної давнини за номером 1-34/2010.

5 років тому громадянин Артем Багінський звернувся до тлумачів Конституції з проханням пояснити, чи мають право представники влади надсилати так звані «листи щастя» автовласникам, якщо порушення правил дорожнього руху було зафіксовано автоматичним приладом і немає доказів, що порушення скоїв саме власник транспортного засобу, а не третя особа, що, на законних підставах, керувала транспортним засобом. Суд виніс рішення, що - ні, не мають.

Таким чином були скасовані норми (статтю 14-1 та частину 6 статті 258) Кодексу про адмінпорушення, які уможливлювали надсилання вищезгаданих «листів щастя», зокрема, КСУ зазначив, що вони, в тому числі, не відповідають статті 62 Конституції. «Конституційний Суд України дійшов висновку про невідповідність вимогам частини другої статті 8, статті 22, частин першої, другої статті 24, частини другої статті 61, статей 62, 64 Конституції України положень статті 14-1, частини шостої статті 258 Кодексу, що згідно з частиною другою статті 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», є підставою для визнання їх неконституційними», - йдеться у рішенні КСУ.

Також нашим урядовцям було би цікаво не займатися юридичним аматорством перед майбутніми правоохоронцями, а дізнатися і про наступну тезу з даного рішення: «Конституційний Суд дійшов висновку, що адміністративна відповідальність в Україні та процедура притягнення до адміністративної відповідальності ґрунтуються на конституційних принципах та правових презумпціях (!), які зумовлені визнанням і дією принципу верховенства права в Україні. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8 Конституції України)».

Але що взяти з посадовця, який на днях дав доручення підлетим карати водіїв за наліпки на державних номерах транспортних засобів? Ніби-то до «ЦУ» міністра, не існувало Правил дорожнього руху, які прямо забороняють будь-чим затуляти номер автомобіля.

Дмитро Хилюк