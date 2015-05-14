Уряд сьогодні розгляне проект військово-адміністративного поділу України

Про це йдеться в порядку денному засідання, опублікованому на сайті уряду.

Зазначається, що доповідатиме з цього питання міністр оборони Степан Полторак.

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Крім того, на засіданні буде розглянуто проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту інвалідів, які не мають права на призначення пенсії чи соціальних допомог"; проект постанови "Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2015 рік"; проект постанови "Про затвердження Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Королівства Данія про внесення змін до Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Королівства Данія про спрощення оформлення віз", а також проект розпорядження "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2015 рік" та ін.