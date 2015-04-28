Прем'єр Латвії сказала, при яких умовах ЄС назве дати з лібералізації візового режиму
15:06, 28 квітня 2015Політика
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У разі виконання Україною необхідних критеріїв на саміті Східного партнерства у Ризі в травні будуть названі конкретні дати щодо лібералізації візового режиму.
Страуюма зазначила, що Україна повинна виконати всі критерії щодо візового режиму / www.ves.lv
Про це заявила прем'єр-міністр Латвії Лаймдота Страуюма під час Донорської конференції в Києві.
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"Зараз нічого не можу обіцяти, що для Грузії буде лібералізація візового режиму, того ж не можу обіцяти і для України. Єдине, що можу обіцяти - дані вже будуть, і якщо критерії будуть виконані, тоді конкретні дати будуть відомі", - сказала вона.
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