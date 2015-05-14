Порошенко назвав число російських військових на Донбасі

Про це Порошенко сказав в інтерв’ю німецькому каналу ZDF.

«На сьогодні знаходяться близько 11 тис. російських військовослужбовців на нашій території», - заявив Порошенко.

Президент наголосив, що встановлення миру на Донбасі можливе лише після реінтеграції окупованих територій.

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Він вкотре зазначив, що не бачить воєнного шляху врегулювання конфлікту на сході України.

Президент також зауважив, що після підписання Мінських угод щодо припинення вогню на Донбасі загинули 83 українських військовослужбовців і понад 400 були поранені.