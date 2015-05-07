Порошенко: ООН має направити на Донбас миротворчу місію

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Порошенко заявив під час зустрічі у Польщі з президентом ПР Броніславом Коморовським та генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та відзначили відсутність повного доступу для верифікації відведення техніки, а також порушення режиму припинення вогню.

Глава держави зазначив, що у зоні конфлікту зберігається складна гуманітарна ситуація та відсутній доступ і можливість поставок української та міжнародної гуманітарної допомоги.

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Генсек ООН наголосив на важливості виконання у повному обсязі Мінських домовленостей всіма сторонами та окремо наголосив на важливій ролі Порошенка у мирному врегулюванні ситуації.

Пан Гі Мун нагадав, що після закінчення Другої світової війни, під час якої загинуло близько 60 млн людей, минуло 70 років. Ті страшні події мали би стати уроком та виключити появу нових конфліктів, зазначив він.

Пан Гі Мун також повідомив, що прийняв запрошення і 8 травня відвідає Україну.

Крім того, співрозмовники відзначили важливість і символічність зустрічі у Ґданську, куди приїхали лідери багатьох європейських держав для вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.