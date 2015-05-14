Дещиця: за надання безвізового режиму в Ризі потрібно боротися

Таку думку висловив посол України в Польщі Андрій Дещиця журналістам у Варшаві, зазначивши, що не варто робити трагедії з того, якщо визначених цілей не вдасться досягти на цьому заході.

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"Я би не говорив до того часу, поки не буде проведений саміт та будуть прийняті рішення на ньому, та я думаю, що треба боротися до кінця", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи залишається хоча б якийсь шанс на ухвалення рішення про запровадження безвізового режиму для України на Ризькому саміті.

Він також сказав, що не треба сприймати цей захід як "якийсь наріжний камінь" у відносинах з ЄС, а лише як один із етапів співробітництва.

"Якщо щось не досягнемо з того, чого б хотілося на Ризькому саміті, не треба опускати руки та кричати, що не зможемо отримати це на інших етапах. Треба далі вести з ЄС діалог та добиватися того, що є в інтересах України", - сказав дипломат.

Він визнав, що українська сторона не встигла виконати все необхідне для безвізового режиму, відзначивши, що політичний сигнал зі сторони європейців полегшив би мобілізацію суспільства та відповідних структур для того, аби завершити цю роботу.

"Якщо буде чіткий сигнал з ЄС, що вони готові дати безвізовий режим, то ми будемо робити все, аби запровадити технічні стандарти", - сказав дипломат.