МЗС: безвізовий режим з ЄС відкладуть до початку 2016 року, саміт у Ризі - тільки "шанс на сигнал"

Про це повідомив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна", пише РБК-Україна.

Дмитро Кулеба вважає що існує шанс у травні на Ризькому саміті ЄС почути сигнал про безвізовий режим.

"Шанс на сигнал дуже ймовірний. Раніше ми планували, що на саміт в Ризі ми вийдемо вже на прийняття рішення про безвізовий режим, але наступні кроки будуть такими. 13 травня Європейська комісія представить звіт про досягнення України у виконанні вимог для введення безвізового режиму, після цього це питання буде ще раз обговорено з українською стороною, ми зрозуміємо, що ще ми можемо зробити, і тоді вже в Ризі рішення про безвізовий режим буде прийматися в останній момент, але воно не стосуватиметься запровадження. Воно буде стосуватися визначення чітких перспектив, алгоритмів, за якими потрібно буде рухатися", - сказав Кулеба.

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"Так, вона буде усунута і тут буде відповідальність як на Україні, на чіткому виконанні тих вимог, які перед нами стоять, так і частину відповідальності на Європейському Союзі, щоб у ході процесу не виникали якісь нові умови, побоювання, або політичні стурбованості", - зазначив посол.