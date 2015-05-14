Савченко вимагає, щоб суд розглядав її справу в Москві, а не у Воронежі

Українська льотчиця, народний депутат Надія Савченко вимагає, щоб суд з розгляду її справи відбувався у Москві, а не у Воронежі, як планують російські слідчі.

Відповідну заяву Савченко розповсюдив її адвокат Марк Фейгін.

«Я вимагаю від слідства, щоб суди були прозорі, відкриті, публічні і відбувались у Москві! Де рік тримали і оббріхували, там вже і судіть», - написала Савченко.

При цьому вона наголосила, що Слідчий комітет РФ має намір проводити над нею «судилище по суті» у Воронежі, щоб «приховати від громадськості бездарність, непрофесійність і злочинність слідства».

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Савченко наголосила, що це виправдовується тим, що вона начебто «скоїла злочин» коли перейшла кордон у Воронезькій області.

«Але інший злочин, який я за версією слідства буцімто скоїла, був взагалі в Україні. Так чому тоді мене будуть судить не в Москві, а у Воронежі. Чому не відразу в Україні?», - наголосила вона.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. У той же час, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

У грудні Савченко оголосила голодовку.

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24 квітня Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне обвинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб та у незаконному перетині кордону РФ.

5 травня стало відомо, що Слідчий комітет РФ продовжив термін слідства у справі Савченко до 13 листопада 2015 року.

6 травня Басманний суд Москви продовжив строк арешту льотчиці до 30 червня.