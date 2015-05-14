Ярош зареєстрував у ВР законопроект про Добровольчий український корпус

Згідно з текстом законопроекту, опублікованому на сайті «Правого сектору», Добровольчий український корпус – «це добровільне військове формування, утворене на підставі цього Закону, яке поєднує підпорядкованість органам державної влади та громадські ініціативи громадян України підвищувати свою військово-патріотичну підготовку і сприяти Збройним Силам України та іншим військовим формуванням в обороні України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону України».

Також відповідно до законопроекту, «Добровольчий український корпус є юридичною особою публічного права. Статут Добровольчого українського корпусу затверджується Верховною Радою України за поданням командира Добровольчого українського корпусу та Міністерства оборони України».

Читайте такожЯрош: "Правий сектор" і ЗСУ розробили дорожню карту спільних дій

Крім цього, згідно з законопроектом, ДУК перебуває у сфері управління Міністерства оборони України. Міністерство оборони України видає за попереднім погодженням з командиром ДУК обов’язкові до виконання правові акти.

«Добровольчий український корпус є позапартійною організацією. Діяльність політичних партій у Добровольчому українському корпусі, партійна агітація та пропаганда забороняються», - йдеться в тексті законопроекту.

Також Добровольчий український корпус має свій форменний одяг, прапор, герб, нашивку та іншу символіку, опис яких затверджується командиром Добровольчого українського корпусу. Підрозділи Добровольчого українського корпусу можуть мати свої прапор, герб, які затверджуються командиром ДУК.