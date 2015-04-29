Користувачі Google Maps виявили герб України поблизу кордону з Росією (фото)
17:15, 29 квітня 2015Наука та IT
7430 0
Українсько-російський кордон тепер розділяє тризуб.
На Луганщині з'явилося зображення українського гербу / espreso.tv
На онлайн-картах Google на українсько-російському кордоні з'явився величезний герб України. Про це повідомляє Еспресо.TV.
Читайте такожБританські ЗМІ включили Троєщину у список найнебезпечніших місць світу на картах Google (фото)
Координати 48°15'39.2"n 39°59'45.9"e показують, що недалеко від Ізвариного Луганської області зафіксований новий географічний елемент - зображення гербу України.
espreso.tv
Раніше користувачі Google виявили на картах пошуковика "картинку", що показує маскота ОС Android, який специфічним способом поливає яблуко Apple.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter