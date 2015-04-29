Користувачі Google Maps виявили герб України поблизу кордону з Росією (фото)

На онлайн-картах Google на українсько-російському кордоні з'явився величезний герб України. Про це повідомляє Еспресо.TV.

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Координати 48°15'39.2"n 39°59'45.9"e показують, що недалеко від Ізвариного Луганської області зафіксований новий географічний елемент - зображення гербу України.

Раніше користувачі Google виявили на картах пошуковика "картинку", що показує маскота ОС Android, який специфічним способом поливає яблуко Apple.