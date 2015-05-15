Палата представників США схвалила виділення Україні військової допомоги

За документ, який формує військову карту і карту національної безпеки США на наступний рік проголосували 269 депутатів. 151 депутат проголосував проти, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Associated Press.

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Як повідомлялося, законопроект пропонує надати $300 млн в якості військової допомоги і дозволяє летальну зброю для українських збройних сил, які борються з проросійськими бойовиками на Донбасі.

У той же час США виділяють вдвічі більшу суму - $600 млн - для програми Пентагону навчання та оснащення сирійських повстанців.

Остаточне рішення буде прийнято на засіданні палати представників США через місяць.

Раніше повідомлялося, що за надання військової допомоги Україні проголосував Комітет з питань збройних сил Сенату США.