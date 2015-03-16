Маккейн: Щоб виграти цю війну, слід надати українцям зброю

Американський конгресмен Джон Маккейн наголошує, що Україні потрібно надати зброю, якою вона могла б захиститися від російської агресії.

"Для того, щоб виграти цю війну, слід надати українцям зброю, щоб вони могли захистити себе. І це змусить Росію та росіян платити доволі конкретну і високу ціну. Так уже було, коли росіяни вторглися до Афганістану. І рано чи пізно доведеться платити подвійну ціну за такі речі", - сказав Маккейн в інтерв’ю ТСН.Тиждень.

"Це злочин - не надати українській армії зброю, якою вони мали б захистити себе. Це - частина історії ганьби - і Сполучених Штатів, і президента США, який відмовляється допомогти людям, що б'ються за свої життя", - наголосив Маккейн.

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Водночас, конгресмен вважає, що санкції недостатньо ефективні для того, щоб зупинити президента РФ Володимира Путіна і його агресію. Тим більше, за словами Маккейна, Європа дуже залежить від Росії, тому там не в захваті від продовження санкцій.

"Санкції до певної міри ефективні, але ми маємо розуміти - популярність Путіна в Росії неймовірно висока. Я думаю, що ціна на нафту, завдяки Саудівській Аравії, поки що мала найбільший вплив на російську економіку. Набагато більше, ніж санкції. І це доволі зрозуміло, бо Європа залежна від російських енергоносіїв, і європейський бізнес насправді не в захваті від посилення санкцій і це справді ганебно", - наголосив Маккейн.