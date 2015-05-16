Президент Європарламенту запевняє у повній підтримці та солідарності ЄС з Україною

Президент Європейського парламенту Мартін Шульц запевняє у повній підтримці і солідарності Європейського Союзу з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відеозвернення з нагоди святкування Дня Європи у Києві на Михайлівській площі.

“Дозвольте запевнити вас у повній підтримці і солідарності ЄС з Україною. Увага європейських країн та їхніх громадян не зменшується, Україна і надалі буде отримувати необхідну допомогу”, - сказав Шульц.

На його переконання, “великі жертви, на які ми пішли за останні 18 місяців, скоро принесуть свої плоди”.

За словами Шульца, коли Угода про асоціацію між Україною і ЄС почне діяти, перед Україною відкриються нові можливості, які незабаром принесуть користь у повсякденному житті. “Обраний вами шлях європейської інтеграції виправдає ваші сподівання”, - сказав Шульц.

Він зазначив, що з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС Україна непохитно обрала європейський шлях, і Євросоюз підтримує цей європейський вибір України.

“Українська нація зіштовхнулася з викликами безпеки, економіки, суспільства однозначно на всіх фронтах. Я захоплююся такою рішучістю залишатися сильними, брати долю у свої руки, будувати краще майбутнє для своєї країни”, - сказав Шульц.

Водночас, заявив президент Європарламенту, багато роботи ще попереду, зокрема втілення програми реформ, за яку взялася Україна, тому потрібні велика наполегливість, зосередженість і терпіння. “Тільки тоді велика революція Майдану буде доведена до кінця на цьому довгому шляху”, - сказав він.