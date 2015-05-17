У США проголосували за постачання летальної зброї Україні, але Обама обіцяє вето - ЗМІ

За основний фінансовий документ Пентагону на суму 612 мільярдів доларів у п’ятницю 15 травня проголосували 269 конгресменів (здебільшого республіканці), проти цього бюджету виступив 151 законодавець (здебільшого демократи).

Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на видання The Hill.

У законопроекті зберігаються витрати на оборону США з витратами 2011 року, збільшується лише фінансування міжнародних військових операцій.

Законодавці передбачають виділення на так званий воєнний фонд на 38 мільярдів доларів більше, ніж пропонує Білий дім. У документі також йдеться про продовження роботи тюрми Гуантанамо, проти чого виступає адміністрація Обами. Крім того, 200 мільйонів доларів передбачається на допомогу Україні, в тому числі у вигляді летальної зброї. Барак Обама виступає проти цього.

Адміністрація президента США вже повідомила про намір накласти вето на цей законопроект, коли він потрапить на підпис главі держави.

Сенат наразі паралельно працює над своєю версією оборонного бюджету, яка дуже схожа на законопроект Палати представників, і також складає 612 мільярдів доларів.