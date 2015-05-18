Постраждалі у справі Кернеса впевнені, що він сам спланував протести біля будівлі суду (фоторепортаж)

Потерпілі у справі мера Харкова Геннадія Кернеса, звинувачуваного в катуванні, побитті й викраденні активістів Євромайдану, Сергій Ряполов і Олександр Кутянін вважають, що мер Харкова сам організував проведення сьогоднішньої акції біля будівлі суду з метою зриву судового засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили журналістам.

Читайте такожСуд у справі Кернеса перенесли на 28 травня та пообіцяли взяти будівлю під охорону

За словами Ряполова, наявність так званих «протестувальників» у балаклавах перед будівлею суду є спланованою акцією, щоб у мера Харкова були причини залишити будівлю.

Також він повідомив, що сьогодні він відчував труднощі поки добирався на засідання суду. Зокрема, кілька разів його зупиняли працівники ДАІ, а також він не зміг безперешкодно підійти і до самої будівлі суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед будівлею Київського районного суду Полтави зібралися близько 70 протестувальників, які при наближенні Кернеса почали кидати в нього яйця. Охоронці "Грифона" евакуювали Кернеса з будівлі суду. За словами адвоката обвинуваченого Олександра Гульченка, Кернеса евакуювали через загрозу його життю, оскільки в натовпі мітингувальників нібито були люди з вогнепальною зброєю.

Довідка УНІАН. міського голову Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Сміцький) підозрюють у викраденні й побитті учасників Євромайдану в березні минулого року.

2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Читайте такожУ Полтаві перед будівлею суду протестувальники намагалися закидати Кернеса яйцями

2 квітня Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова у Київський райсуд Полтави.

На судове засідання 28 квітня у Полтаві Кернес не з'явився, оскільки проходив лікування в Італії.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Кернес саботує правосуддя й вимагав змінити меру Харкова запобіжний захід.