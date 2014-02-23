Кернес не буде складати повноважень мера Харкова

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кернес заявив під час прес-конференції після прильоту в Україну.

«На сесії Харківської міської ради, я думаю, вам не потрібно очікувати від мене ніяких заяв про мою відставку. Я це хочу одразу анонсувати. Я одразу хочу сказати, що я не покидаю межі України», - сказав Кернес.

Він додав, що продовжить очолювати Харківську міську організацію Партії регіонів.

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«На сьогоднішній день я не вийшов з партії, я залишаюся членом партії, я залишаюся керівником Харківської міської партійної організації», - підкреслив Кернес.

Він додав, що 26 лютого на сесії міськради фракція Партії регіонів у міськраді ухвалить колегіальне рішення, «в якому напрямку ми далі рухатємося».