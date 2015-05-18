Кернес заявляє про готовність доводити свою невинуватість у суді

Про це йдеться у коментарі Кернеса, який розповсюдила прес-служба Харківської міської ради по завершенню сьогоднішнього засідання Київського райсуду Полтави у справі за обвинуваченням Кернеса у викраденні та побитті харківських активістів Євромайдану.

«Я наполягаю на тому, щоб суд почався по суті, і я міг довести свою невинуватість у цій повністю сфальсифікованій справі. Дії «ультрас», активістів перед початком суду, спрямовані на зрив розгляду, - це ще одне підтвердження того, що у звинувачення немає інших, більш серйозних аргументів. Я впевнений, що сьогодні є можливість для проведення безпечного, всебічного та справедливого суду», - заявив Кернес.

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Він закликав забезпечити безпеку під час засідань Київського райсуду Полтави.

«Я вкотре прибув до суду виконати свій громадянський обов'язок і, відповідно до законів України, дати свідчення. Але був змушений покинути його у зв'язку з виявленою правоохоронцями загрозою для життя», - зазначив Кернес після того, як покинув залу засідань.

Як повідомляв УНІАН, призначене на 18 травня підготовче засідання суду за звинуваченням Кернеса в Київському районному суді Полтави не відбулося. Охоронці "Грифона" евакуювали Кернеса з будівлі суду. За словами адвоката Кернеса Олександра Гульченка, Кернеса евакуювали через загрозу його життю, оскільки в натовпі мітингувальників біля суда нібито були люди з вогнепальною зброєю.

Потерпілі у справі Кернеса Сергій Ряполов і Олександр Кутянін заявили, що мер Харкова сам організував проведення сьогоднішньої акції біля будівлі суду з метою зриву судового засідання.

Суд призначив наступне засідання за справою Кернеса на 28 травня.

Довідка УНІАН. Слідчі Генпрокуратури 2 березня 2015 року оголосили про завершення досудового розслідування про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України. 26 березня Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса і двох його охоронців.

Попереднє засідання з розгляду справи мало відбутися 31 березня в Дзержинському районному суді. Його перенесли на 7 квітня у зв'язку з неявкою потерпілих, оскільки вони змінили місце реєстрації з Харкова на Київ. Генеральна прокуратура України заявила, що слухання справи має бути перенесено до Києва, оскільки обидва потерпілих тепер прописані в столиці України за однією адресою. У той же час, як з'ясували ЗМІ, ця інформація не відповідає дійсності.

2 квітня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ направив кримінальну справу для розгляду в Полтаву.