Серед мітингувальників знаходилися невідомі зі зброєю, Кернеса евакуйовано з засідання суду - адвокат

У Полтаві мера Харкова Геннадія Кернеса, якого звинувачують у викраденні і побитті євромайданівців, евакуювали із засідання суду охоронці "Грифона".

Як передає кореспондент УНІАН, перед засіданням біля будівлі суду зібралися близько 70 протестувальників, які при наближенні Кернеса почали кидати в нього яйця.

На початку засідання адвокат обвинувачуваного Олександр Гульченко заявив, що Кернеса евакуювали з будівлі суду через загрозу його життю.

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За словами адвоката, «у натовпі мітингувальників були особи з вогнепальною зброєю». Тому охоронці "Грифона" відвезли Кернеса від натовпу мітингувальників.

"Зараз вирішується питання, чи проводити суд сьогодні взагалі. Бо ми не можемо працювати в таких умовах, коли надто тисне народ на вулиці. В мого колегу влучили яйцем. Можливо, суд і продовжиться, але без участі мого підзахисного. І взагалі, більш за все ми будемо просити, щоб суд перенесли в інше місто, щоб він не проходив у Полтаві ", - говорить Гунченко.

Зараз мітингувальники продовжують стояти під будівлею суду. Вони вишикувалися навпроти правоохоронців і кричать "Банду геть!".

Як повідомляв УНІАН, міського голову Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Сміцький) підозрюють у викраденні і побитті учасників Євромайдану в березні минулого року.

2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

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2 квітня Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.

На судове засідання 28 квітня у Полтаві Кернес не з'явився, оскільки проходив лікування в Італії.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Кернес саботує правосуддя, і зажадав змінити меру Харкова запобіжний захід.