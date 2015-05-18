Ляшко запропонував коаліції звільнити омбудсмена Лутковську - ЗМІ

Як повідомляють джерела "Української правди", з такою пропозицією він виступив на Раді коаліції.

За словами співрозмовника УП, Ляшко запропонував зняти Лутковську шляхом скасування постанови парламенту про її призначення.

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Джерела зазначають, що присутні лідери фракцій погодилися з ідеєю про звільнення Лутковської, але, на їхню думку, це має відбутися законним шляхом, а не через скасування постанови про її призначення, оскільки це зробить нелегітимним рішення, ухвалені нею під час перебування на посаді.

Як відомо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська склала присягу на позачерговому засіданні Верховної Ради наприкінці квітня 2012 року.