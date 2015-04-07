Омбудсман вимагає від СБУ пояснити розголошення персональних даних шести тисяч українців

Як повідомили УНІАН у прес-службі уповноваженого, в запиті Лутковської йдеться, що її секретаріат виявив факт розголошення персональних даних громадян України (прізвища, ім’я, по батькові, дати народження) у відкритих джерелах мережі інтернет.

Станом на 2 квітня на одному із сайтів в інтернеті розміщено персональні дані понад 6 тис. осіб, які подали документи для оформлення пропуску до секторів «А» і «С».

Читайте такожВведення перепусток у зоні АТО: на Донбасі утворились величезні черги на подачу документів«Тимчасовий порядок здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів уздовж лінії розмежування на території Донецької та Луганської областей, затверджений наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей), не містить положень, якими передбачається поширення даних осіб, які подали документи на отримання дозволу для перетину лінії зіткнення в районі проведення антитерористичної операції, чи їхнє оповіщення про надання такого дозволу через соціальні мережі чи на сайтах в мережі Інтернет», – наголошується у запиті Лутковської.

Лутковська звернулася з проханням до Наливайченка до 10 квітня поінформувати, на якій підставі здійснюється оприлюднення персональних даних людей, яким нормативно-правовим актом передбачено оприлюднення цієї інформації в інтернеті, а також вжити необхідних заходів для належного захисту персональних даних громадян.