Депутати поки не змогли домовитися про третю кандидатуру на посаду члена ВРЮ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив з трибуни парламенту голова фракції “Самопоміч” Олег Березюк.

Він визнав, що три фракції коаліції - “Самопоміч”, “Батьківщина” та фракція Радикальної партії - продовжують шукати компроміс щодо кандидатури на посаду члена ВРЮ.

За його словами, це має бути “професійна в судовій справі і найголовніше - моральна людина, яка б могла працювати в цій галузі”.

“Тому просимо вас до цього ставитися терпляче і не з політичною кон'юнктурою”, - підкреслив Березюк.

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Крім того, він зазначив, що фракція зустрічалася із кандидатами, які запропоновані фракцією “Народного фронту” - Іриною Мамонтовою, та фракцією «БПП» - Олексієм Маловатським.

“Один з них підходить (раніше Березюк заявляв, що вони підтримують кандидатуру Мамонтової - УНІАН), а інша людина це та, за яку ми не можемо віддати голоси через непрофесійну комунікацію та непрофесійний підхід до цього найвищого морального органу (також раніше Березюк заявляв, що у фракції до Маловатського дуже багато питань - УНІАН)”, - зазначив лідер фракції “Самопоміч”.

Як повідомляв УНІАН, ще 14 травня у Верховній Раді планувалося голосування за призначення на посади членів Вищої ради юстиції Мамонтової та Маловатського. Однак голосування було перенесено на 19 травня. Крім того, не було узгоджено третьої кандидатури на посаду члена ВРЮ від парламенту.