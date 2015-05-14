Депутати в таємному режимі будуть голосувати за призначення Мамонтової і Маловатського на посади членів ВРЮ

Як передає кореспондент УНІАН, Гройсман доручив голові Лічильної комісії підготувати таємне голосування щодо обрання членів Вищої ради юстиції за квотою парламенту Олександра Черненка.

У коментарі журналістам лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк пояснив, що за квотою парламенту повинні призначатися три члени Вищої ради юстиції, але в даний час фракції "Батьківщина", "Самопоміч" і Радикальної партії ще не визначилися зі своєю кандидатурою.

Кандидатуру Маловатского внесла фракція «Блоку Петра Порошенко», а кандидатуру Мамонтової - фракція «Народного фронту».

Березюк підкреслив, що "ми маємо пропозицію для президента України, і президент в цілому підтримав його, що будемо зараз говорити з Радою коаліції, щоб знизити ценз для членів ради, тобто, зараз є вимога по 15 років судової практики, а ми пропонуємо знизити до 10, і це знизить пул для нашого вибору".

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Березюк зазначив, що вчора на засіданні фракції "Самопоміч" було висловлено думку, що фракція готова підтримати кандидатуру Мамонтової.

"Що стосується Маловатського, то у нас до нього більше питань, і фракція до цього голосування вчора поставилася песимістично", - повідомив Березюк.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з протидії корупції може рекомендувати у п'ятницю ВР відправити у відставку Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.