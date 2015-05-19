У Раду внесуть альтернативний законопроект про національну поліцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив один з ініціаторів законопроекту народний депутат Ігор Луценко.

Він розповів, що 13 травня зазначений законопроект (№1692-1) був відкликаний в порушення процедури і Регламенту ВР, "оскільки він був включений у порядок денний і зняти його може лише Верховна Рада голосуванням. Натомість вирішили його зняти кулуарно як перешкоду урядовому законопроекту, який того ж дня був зареєстрований".

Луценко наголосив, що сьогодні або завтра він зі своїм колегою Віталієм Купрієм знову подасть його на реєстрацію.

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У свою чергу ще один з ініціаторів законопроекту народний депутат Олена Сотник із фракції "Самопоміч" заявила, що вона та її колеги по фракції Оксана Сироїд, Павло Костенко та Руслан Сидорович відкликали свої підписи під цим законопроектом, оскільки його імплементація потребує мінімум 2 - 3 роки, тому що він набагато ширший, ніж урядовий, який стосується лише національної поліції: патрульної служби і кримінальної поліції.

Відкликання законопроекту №1692-1 Сотник пояснила ще й тим, що довіряє заступнику міністра внутрішніх справ Еці Згуладзе і сподівається, що до другого читання у ВР в МВС будуть внесені прогресивні зміни в урядовий законопроект.