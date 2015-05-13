У Раді зареєстрували законопроект про Національну поліцію

Про це повідомляється офіційному порталі парламенту.

У даний час текст документа, що має реєстраційний номер 2822, на сайті ВР не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що розраховує на прийняття Верховною Радою в першому читанні проекту закону "Про Національну поліцію" на найближчому пленарному тижні.

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Яценюк підкреслив, що для ухвалення закону необхідна відповідна політична воля народних депутатів.

Наприкінці квітня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що до парламенту передано чотири законопроекти щодо реформування правоохоронних органів: «Про Національну поліцію», «Про органи внутрішніх справ» і два законопроекти, присвячені змінам правил дорожнього руху, функціонування патрулів.