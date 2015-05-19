ТСК виявила ознаки порушення присяги 5 суддями, які приймали рішення щодо майданівців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вищої ради юстиції.

Зокрема, як зазначили у прес-службі, сьогодні відбулося чергове засідання ТСК з перевірки суддів судів загальної юрисдикції, що утворена при ВРЮ для перевірки суддів, які виносили рішення у період Майдану.

За результатами розгляду питань порядку денного засідання ухвалено висновки про порушення присяги судді стосовно: судді Деснянського районного суду Києва Олексія Панасюка, судді Солом’янського районного суду Києва Марини Лозинської, судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Анатолія Левченка, судді Подільського районного суду Києва Світлани Захарчук, судді Васильківського міськрайонного суду Київської області Віктора Степаненка.

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«Ці висновки ТСК будуть передані до Вищої ради юстиції для ухвалення остаточного рішення», - повідомили у прес-службі.

Крім того, ТСК ухвалила висновок про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях судді Вінницького міського суду Вінницької області Ігоря Чернюка та направила матеріали перевірки до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для прийняття рішення.

Водночас ТСК вирішила припинити перевірку стосовно судді Харківського окружного адміністративного суду Дмитра Волошина, оскільки не встановила порушень у діях судді.

Як зазначили в прес-службі, з початку своєї діяльності Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції здійснила 32 перевірки суддів, за результатами розгляду яких стосовно 26 суддів ухвалила висновки про порушення присяги, стосовно 5 – констатувала ознаки дисциплінарного проступку і направила матеріали до ВККСУ для прийняття рішення, дії 3 суддів було виправдано, а перевірки щодо них припинено.

Усього за результатами розгляду 2192 заяв громадян, що надійшли на адресу комісії, ТСК призначила до розгляду 309 перевірок стосовно 331 судді.