Порошенко: Влітку можливий новий наступ на Україну

Влітку на Україну може чекати новий наступ з боку проросійських сил, заявив президент Петро Порошенко в інтерв’ю ВВС Україна.

"Думаю, ми маємо бути готові до цього. Але ми не даємо їм ані найменшого шансу для провокацій. Це буде повністю на їхній відповідальності", - сказав він.

Президент також розповів, що не довіряє своєму російському колезі Володимиру Путіну.

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На запитання, як можна проводити переговори з тим, кому він не довіряє, пан Порошенко відповів: "У мене немає іншого вибору. Я не думаю, що звільнення моєї території станеться військовими засобами".

Він повторив свою попередню заяву, що не збирається військовим способом відвойовувати неконтрольовані території.

Президент додав, що задоволений запевненнями, які отримав від держсекретаря США Джона Керрі після його зустрічі з президентом Путіним у Сочі.