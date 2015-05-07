Міністр оборони США підтвердив високу ймовірність підготовки Росією нового наступу

Про це Картер сказав на слуханнях у Сенатському комітеті з питань асигнувань, повідомляє «Голос Америки».

«Генерал Брідлав правий. Є всі ознаки того, що сепаратисти на сході України, яких, без сумніву, підтримує Росія, готуються до нового раунду військових дій, які суперечать Мінським угодам. І ми підтримуємо Україну оборонним озброєнням», - зауважив Картер.

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1 травня головнокомандувач сил НАТО в Європі Брідлав заявив, що РФ використовує затишшя на Донбасі для перегрупування своїх військ для можливого подальшого наступу.