Словаччина підтримує розширення ЄС, і Україна має право на членство

Про це сказав словацький президент Андрій Кіска в Києві на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком.

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"Словаччина підтримує процес розширення Євросоюзу", - сказав Андрій Кіска, відзначивши, що якщо Україна зацікавлена стати членом Євросоюзу, то вона повинна виконати всі технічні вимоги, які ставляться для цього.

Андрій Кіска нагадав, що відповідно до 49-ї статті угоди про створення ЄС, будь-яка європейська країна, яка відповідає необхідним вимогам, має право стати членом Євросоюзу.

"Україна має право і має шанс стати членом Євросоюзу", - наголосив Андрій Кіска.