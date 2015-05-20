Порошенко пообіцяв Коморовському змінити "закон про УПА"

Про це сьогодні УНІАН повідомила прес-служба польського президента з посиланням на телефону розмову голів держав.

"Президент України заявив, що найближчим часом у Верховну раду буде внесений законопроект, ціллю якого буде зміна норм щодо відповідальності за порушення закону про статус борців за незалежність України у 20-му столітті", - відзначив міністр із закордонних справ канцелярії глави польської держави Яромір Соколовський, слова якого наводить веб-сайт Президента Польщі.

Згідно з повідомленням, Порошенко також повідомив Коморовського про "відсутність реального прогресу в реалізації Мінських домовленостей" та "збереження напруженої ситуації на Донбасі".

Водночас у повідомленні на сайті президента України сказано тільки, що сторони "обмінялися думками щодо саміту Східного партнерства у Ризі".

Читайте такожЗакони про воїнів УПА та боротьбу з радянським минулим набудуть чинності 21 травняПро зміну закону «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» (№ 2538-1) говорив і голова Верховної Ради Володимир Гройсман, сказав сьогодні в ефірі Польського радіо голова МЗС Польщі Гжегож Схетина.

"Я кілька тижнів тому говорив з главою ВР Гройсманом та він мені говорив те саме, що ВР планує змінити ці записи (закон про УПА - ред.) та цього очікуємо від наших українських партнерів", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Коморовський неодноразово говорив, що поляки повинні зрозуміти позицію українців у справі героїзації ОУН-УПА, які боролися за незалежність України, але водночас назвав шкідливим для польсько-українського діалогу запровадження згаданим законом "покарання за дискусію про роль цих організацій".