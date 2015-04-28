Президент Польщі: варто зрозуміти позицію українців щодо ОУН-УПА, але контрпродуктивно забороняти дискусію

Про це він сказав в інтерв'ю польському Gazeta Dziennik Prawna.

"Ми повинні старатися зрозуміти українців. Але ми не мусимо з ними з усім погоджуватися. Не мусимо поділяти їхню оцінку історії. Історія це не щось, що можна узгодити", - сказав він, коментуючи ухвалений українським парламентом закон про визнання ОУН-УПА борцями за незалежність України.

Він відзначив, що кожен народ в своїй історії має драматичні моменти, які розділяють його з сусідніми країнами, закликавши концентрувати свою увагу на тому, що об'єднує.

Читайте такожГлава МЗС Польщі не вважає провокацією український закон про героїв ОУН та УПА"Успіхом чверть століття свободи є пошук того, що нас об'єднує з сусідами. Україна в цій справі має особливе значення. Ми не можемо залишатися байдужими до її процесу внутрішньої інтеграції. Ми повинні зрозуміти процеси творення народу", - сказав Коморовський.

Він відзначив, що поляки можуть мати інший погляд на деякі справи - зокрема, на Волинську трагедію - та чітко про це говорити, але водночас зазначив, що "стараємося подолати ті поділи задля кращого майбутнього".

Коморовський зазначив, що насправді згадка ОУН-УПА як борців за незалежність України - попри негативне сприйняття цих організацій у Польщі - "не повинно дивувати".

"Мені складно зрозуміти одну річ. Контрпродуктивно з точки зору діалогу з Україною в сфері історії положення закону, котрі унеможливлюють дискусію про ОУН та УПА. Мова про положення, котрі запроваджують покарання за дискусію про ці організації", - сказав він.

Президент Польщі зазначив, що такий запис "дуже ускладнює і так складну частину польсько-українського діалогу".