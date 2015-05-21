Депутати прийшли сьогодні на роботу у вишиванках (фотогалерея)

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому засідання парламенту розпочалося із запізненням на 8 хвилин.

Так, станом на 10 годину, в сесійній залі було не більше як 50 народних депутатів.

Багато депутатів із фракцій, які входять в коаліцію, прийшли в сесійну залу у вишитих сорочках. Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман та перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій - також у вишиванках.

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Як відомо, сьогодні в Україні відзначається день вишиванки.

День вишиванки - всеукраїнське свято, покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Дата проведення - щороку в третій четвер травня. Свято є самобутнім і самодостатнім, не прив'язане до жодного державного чи релігійного. В цей день кожен українець одягає вишиванку і йде в ній на роботу, в університет, школу, чи садочок.