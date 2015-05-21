Українці святкують День вишиванки

Мета заходу – вдягнути цього дня вишиванку як знак єдності українського народу. На Майдані Незалежності о 18.30 відбудеться акція "Масове фото у вишиванках", передає радіо "Свобода". Очікується кількасот учасників акції, загальну світлину з якими потім передадуть до музею історії Києва та Національного центру народної культури музею Івана Гончара.

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21 травня кондукторам підприємства "Київпастранс" запропонували прийти на роботу у вишиванках. Як повідомили раніше в підприємстві, щоб взяти участь у розіграші призів від перевізника, пасажирам треба також одягнути вишиванку і сфотографуватися з одягненим у вишиванку кондуктором у трамваї, тролейбусі чи автобусі.

Долучитися до святкування Дня вишиванки планують і українці за кордоном.

Зазначимо, що останні 3 роки День вишиванки проводять третього четверга травня. Офіційного статусу цей день не має.