Закон про Державне бюро розслідувань пройшов перше читання

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 247 народних депутатів із 329, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом встановлюється, що Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, віднесених до його компетенції.

Питання діяльності Державного бюро розслідувань у Кабінеті міністрів України представляє директор Державного бюро розслідувань.

Читайте такожУряд затвердив Держпрограму по боротьбі з корупцією на 2015-2017 рокиДержавне бюро розслідувань, зокрема, вирішує завдання щодо запобігання організованій злочинній діяльності, терористичним та іншим особливо тяжким насильницьким злочинам – з метою забезпечення безпеки людини, суспільства і держави; виявлення, розкриття і розслідування: злочинів, пов’язаних з діяльністю злочинних організацій; злочинів, пов’язаних з тероризмом; особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі; розкриття і розслідування військових злочинів; розкриття і розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією злочинів, вчинених працівниками Національного антикорупційного бюро України і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На засіданні уряду 9 грудня 2014 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Державне бюро розслідувань візьме на себе функції незалежного слідчого органу, перебравши на себе частину функцій прокуратури.