Закон про Державне бюро розслідувань пройшов перше читання

14:52, 21 травня 2015
Політика
513 0

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону про Державне бюро розслідувань (№2114).

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 247 народних депутатів із 329, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом встановлюється, що Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, віднесених до його компетенції.

Питання діяльності Державного бюро розслідувань у Кабінеті міністрів України представляє директор Державного бюро розслідувань.

Читайте такожУряд затвердив Держпрограму по боротьбі з корупцією на 2015-2017 рокиДержавне бюро розслідувань, зокрема, вирішує завдання щодо запобігання організованій злочинній діяльності, терористичним та іншим особливо тяжким насильницьким злочинам – з метою забезпечення безпеки людини, суспільства і держави; виявлення, розкриття і розслідування: злочинів, пов’язаних з діяльністю злочинних організацій; злочинів, пов’язаних з тероризмом; особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі; розкриття і розслідування військових злочинів; розкриття і розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією злочинів, вчинених працівниками Національного антикорупційного бюро України і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На засіданні уряду 9 грудня 2014 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Державне бюро розслідувань візьме на себе функції незалежного слідчого органу, перебравши на себе частину функцій прокуратури.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter